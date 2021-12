Inflacja szaleje w Europie. W Holandii ceny rosną najmocniej od 40 lat

myślaczdrowo 24 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Zrozumcie że w całej UE jest podobnie i w USA tez rekordowa inflacja. Wiecie że milion Holendrów żyje w ubóstwie? Wam co niektórym poważnie aż tak źle się dzieje za PIS ? chyba nie pamiętacie lub nie chcecie pamiętać jak to było za Panów: Tuska, Millera, Buzka...Inflacja inflacja fakt daje się w tym roku mocno we znaki ale już nie przesadzajcie tak jakby to było z 15%! (w 2012r było 4%)Koszty materiałów to nie "polski problem" a światowy! Inflacja jest wszędzie rekordowa ze względu na tani jak barszcz pieniądz, który trzeba wydać, niskie i bliskie zeru stopy procentowe, boom pokowidowy i wzrost ludności świata! Polski udział w inflacji w Polsce w tym roku to max 2% a i tak nośniki energii to tez nie do końca sprawa wewnętrzna Polski a cen rynkowych, Zielonego Ładu EU, bardzo mocno rosnących cen za CO2 itp. I czy Wy nie zarabiacie lepiej? odpowiedzcie sobie kiedy w Polsce żyło się lepiej i czy teraz nie możecie więcej odkładać? czy teraz nie jest lepiej niż te 10 lat lat temu ? porównajcie sobie zarobki... ile wtedy zarabiały miedzy innymi: pielęgniarki, ratownicy medyczni, policjanci, nauczyciele, wykładowcy ,żołnierze, strażacy, młodzi lekarze-teraz wszyscy zarabiają z 50% więcej ostrożnie licząc i szykują się podwyżki, w sektorze prywatnym tez znaczące podwyżki płac i emerytom się sporo polepszyło... jakie są teraz stypendia dla sportowców, doktorantów, studentów a co było wcześniej. 7 lat temu ledwie 40% Polaków miało oszczędności a teraz już ponad 60%. Jak dla mnie to jest lepiej gdzieś o te o te 30% i większość moich znajomych ,rodzina tez tak uważa i nie zarabiają dużo bo w przedziale 2000-4500 zł. Polska nie jest krajem miodem i mlekiem płynącym ale patrząc na takie kraje jak Hiszpania, Portugalia, Grecja a nawet Włochy, w Niemczech tez żaden już nie taki raj, u Nas wcale nie jest tak źle. Wiecie jak wygląda zadłużenie innych krajów? Polska ma stosunkowo zdrowe finanse publiczne. Najgorzej w Europie ma Grecja, Włochy, Portugalia i wiele innych krajów w tym Francja i UK mają ponad 100% PKB długu. Polska miała na koniec 2020r - 57%.Nie twierdze że na Zachodzie jest gorzej bo jeszcze Nam sporo brakuje ale nie jest aż tak idealnie i lepiej ze 4- 5 razy jak się niektórym wydaje .Jedźcie na ten Zachód i zobaczycie jak to się luksusowo żyje za te niby ich zarobki. Wiecie że w Niemczech w tym roku już 3 razy było podnoszona składka zdrowotna ? Wiecie że tam single płacą podwójnie podatki? Wiecie że Niemiecki urząd Skarbowy ma prawo ściągać "prognozowany" podatek na rok do przodu. Podobnie jest w Austrii, Francji, Włoszech. Nie wspomnę że tam za wszystko wszędzie się płaci i to grubo. No ale najwięcej maja do powiedzenia o świecie Ci co najdalej byli w Zakopanem. Za rządów PO była z 2 lata deflacja fakt ale były tez lata gdzie na poziomie 3-4% inflacja...i z emerytur 600- 1200 zł i zarobków 1000-2200 zł mogliście więcej odkładać, i żyło Wam się lepiej? no nie bądźcie śmieszni.