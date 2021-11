Kiepskie dane z Wielkiej Brytanii. Gospodarka mocno rozczarowuje

To nie koniec kiepskich wieści z Wielkiej Brytanii. Odpowiednik naszego Głównego Urzędu Statystycznego, czyli brytyjski ONS, opublikował w czwartek dane dotyczące wzrostu gospodarczego. Nie są one zachwycające. W III kwartale 2021 roku wzrost spowolnił do poziomu 1,3 proc.