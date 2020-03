Koronawirus doprowadził do zamknięcia szkół. Co mają zrobić pracujący rodzice?

Przez najbliższe dwa dni rodzice mogą jeszcze przyprowadzać dzieci do szkoły. Nie będzie lekcji, ale uczniom zostanie zapewniona opieka. Od przyszłego poniedziałku dzieci muszą już jednak zostać w domach i szkoły ich nie przyjmą.

- To daje szansę na powstrzymanie szybkości rozprzestrzeniania się wirusa - tak w rozmowie z money.pl skomentował decyzję rządu minister zdrowia Łukasz Szumowski. - Wiemy, że dzieci mogą przechodzić tę chorobę bezobjawowo. Ale jeśli zarażą swoich dziadków i rodziców, to rozprzestrzenianie się wirusa będzie gigantyczne - dodał.

Na kontakty dzieci ze starszymi zwracał też uwagę podczas środowej konferencji prasowej. Stanowczo odradził, by dziećmi, które zostaną w domach, zajmowali się seniorzy. Osoby starsze są bowiem najbardziej narażone na działanie wirusa.

W tej sytuacji rząd daje rodzicom nowe narzędzie: wzięcie 14-dniowego zasiłku opiekuńczego i pozostanie z pociechami w domach. Warto wspomnieć, że nowy zasiłek przysługuje jednak tylko na dzieci do lat ośmiu (pozostali rodzice muszą sobie radzić bez tego).

Jak wygląda wzięcie takiego zasiłku? I co w przypadku, gdy rodzice pracują i jeden z nich dostanie możliwość pracy z domu, a drugi chce wziąć zasiłek? Czy pracodawca ma prawo odmówić udzielenia takiego zasiłku z powodu tego, że jeden z rodziców - ten pracujący zdalnie - już i tak jest w domu i może zająć się dzieckiem?

- Moim zdaniem to, że jeden rodzic pracuje zdalnie z domu, nie ma znaczenia – on wykonuje pracę i nie ma możliwości stałej opieki nad pozostającym w domu dzieckiem. Dlatego drugi rodzic może mimo to pójść na 14-dniowy zasiłek - tłumaczy w rozmowie z money.pl Wiktoria Cieślikowska, radca prawny z kancelarii MDDP.

Jak dodaje, pracodawca nie może odmówić takiego zasiłku, bo to nie leży w jego gestii. Jak w praktyce ubiegać się o taki zasiłek? Jeśli pracujemy na umowie o pracę lub zleceniu, wystarczy poinformować o tym pracodawcę telefonicznie, zwykle to on załatwia formalności z ZUS-em (chodzi dokładnie o złożenie wniosku Z-15A).

- Dla pewności warto przedstawić pracodawcy powiadomienie ze szkoły, że zajęcia zostały odwołane. Tak, by szef miał pewność, że rzeczywiście nasze dziecko się uczy - tłumaczy Wiktoria Cieślikowska.

A co w przypadku, gdy chcemy pracować zdalnie? Tutaj nic się nie zmienia. - Możemy o to tylko poprosić, ale to od pracodawcy zależy, czy nam na to pozwoli - mówi ekspert z kancelarii MDDP.

