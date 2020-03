Koronawirus na razie nie zagraża programom socjalnym. Emilewicz zabiera też głos ws. budżetu

Co to oznacza dla naszego budżetu? Jadwiga Emilewicz mówiła we wtorek, że ewentualna nowelizacja budżetu na 2020 r. byłaby możliwa w maju lub w czerwcu, przy założeniu rozluźnienia reguły wydatkowej.

- Rząd ma dużą przestrzeń, by w tym roku zwiększyć wydatki budżetowe i powiększyć deficyt nawet do 6 proc. PKB, a może i więcej, by te pieniądze trafiły na ochronę rynku pracy i do sektora przedsiębiorstw - mówił Borys.