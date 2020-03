Koronawirus. Praca tymczasowa dla 20 tys. osób. Tesco rekrutuje na Wyspach

Największa brytyjska sieć dyskontów rekrutuje 20 tys. osób do pracy tymczasowej. Tesco zatrudni na co najmniej 3 miesiące, by poradzić sobie z rosnącym na niespotykaną dotąd skalę popytem.

