Lewica chce skrócić wakacje posłom. "Każdy dzień zwłoki to kolejny dzień zimna"

Szybkie posiedzenie Sejmu to szansa na to, żebyśmy mogli uchwalić prawo, które pomoże Polakom — powiedział na czwartkowej konferencji prasowej przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Lewica: dość leniuchowania

- Panie premierze, to jest prosty apel do pana: dość leniuchowania, nadszedł czas ciężkiego pracowania, niech pan przyjedzie do Sejmu, niech pan weźmie się w garść, położy na stole ustawy, porozmawia z panią marszałek Witek i spotkajmy się pod koniec sierpnia - apelował Gawkowski do szefa rządu. "Każdy dzień zwłoki, to kolejny dzień zimna" - dodał.