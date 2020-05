Maseczki dla ministerstwa. Prokuratura wszczęła śledztwo

Śledztwo zostało wszczęte w dniu, w którym do prokuratury wpłynęło zawiadomienie z resortu. Według dziennika to świadczy o randze sprawy i powadze, z jaką do niej podeszła prokuratura. Z reguły najpierw inicjuje się postępowanie sprawdzające. W tym przypadku prokuratorzy najwyraźniej uznali, że dowody wskazujące na przestępstwo są na tyle mocne, a kwota tak duża, że zdecydowali się od razu na śledztwo.