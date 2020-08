Nowe dane. Pandemia zmieniła podejście do pieniędzy.

Stopa oszczędności gospodarstw domowych w Unii Europejskiej wzrosła rok do roku najmocniej historii (o 3,5 pkt. proc.), wynika z najnowszych danych europejskiej instytucji Eurostat za pierwszy kwartał 2020 roku.

Oszczędności wzrosły we wszystkich państwach członkowskich UE, dla których dostępne są dane. Najmocniejszy wzrost odnotowano w Słowenii (+7,7 pkt. proc.), a następnie w Polsce (+6,8 pkt proc).

Wzrost stopy oszczędności gospodarstw domowych Eurostat tłumaczy wzrostem dochodu rozporządzalnego, czyli całkowitego dochodu pomniejszonego o podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Inaczej mówiąc, są to pieniądze, które można przeznaczyć na wydatki lub oszczędności. Najmocniej dochód rozporządzalny wzrósł w Polsce. Co ciekawe, w Polsce w pierwszym kwartale najmocniej wzrosły także wydatki na konsumpcję.

Płaca minimalna 2021. "Realizacja obietnicy na siłę, to nieodpowiedzialne"

– Pamiętajmy, że są to dane za pierwszy kwartał, więc wpływ pandemii Covid-19 nie jest w nich jeszcze w pełni widoczny. Polska wchodziła w 2020 rok ze stosunkowo wysokim wzrostem gospodarczym – zauważa Karol Pogorzelski, ekonomista ING Banku Śląskiego.

Dodaje, że w 2019 roku europejska gospodarka wyraźnie spowolniała ze względu na wojny handlowe, natomiast w Polsce to spowolnienie nie było jeszcze odczuwalne. Wpływ na dobre, w porównaniu z innymi krajami, wyniki miał też wzrost wynagrodzeń.

– Od tego roku płaca minimalna wzrosła o 15 proc. z 2250 zł do 2600 zł. Wzrost płacy minimalnej podwyższył tempo wzrostu wynagrodzeń w Polsce o mniej więcej 1,5-2 pkt. proc. – mówi Pogorzelski.

Ekonomista zwraca też uwagę, że na początku pandemii po prostu nie było na co wydawać, ponieważ wiele sektorów gospodarczych było zamkniętych. Również kryzys spowodowany pandemią skłonił ludzi do większych oszczędności, co prawdopodobnie będzie widoczne jeszcze bardziej w danych za drugi kwartał.