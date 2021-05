Nowy raport z rynku pracy. "Wychodzimy na prostą”

"Można więc uznać, że liczba rekrutacji w polskiej gospodarce właściwie wróciła do stanu zbliżonego do tego sprzed pandemii" - czytamy w raporcie "Rynek pracy w czasie COVID-19".

Liczba 282 tys. nowych ofert pracy odnotowana w kwietniu 2021 roku jest niemal identyczna z liczbą ofert odnotowaną dwa lata temu - w kwietniu 2019 roku. Kwiecień przyniósł wyraźną poprawę atrakcyjności ofert pracy. Na jedno ogłoszenie przypada średnio już 6,4 benefitów. To najwyższy wynik w dwuletniej historii badania.

- To już drugi miesiąc z rzędu, w którym nasze badanie przynosi bardzo pozytywne wieści. Trudno mówić o całkowitym powrocie rynku pracy do stanu sprzed pandemii, bo to prawdopodobnie nie nastąpi nigdy, ale z pewnością można uznać, że kryzys minął i wyszliśmy na prostą - powiedziała partner outsourcing płac i kadr Grant Thornton Monika Smulewicz.