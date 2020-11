Obostrzenia. "Walczymy, by nie było lockdownu"

- Nikt nie ma wątpliwości, że będą dalsze ograniczenia dotyczące przemieszczania się osób. Teraz trwa dyskusja, czego możemy uniknąć, jeśli chodzi o zamykanie gospodarki – mówi w programie "Money. To się liczy" Prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki. W czwartek premier Mateusz Morawiecki po raz kolejny spotkał się z przedstawicielami biznesu. – To, o co my w tej chwili walczymy, to żeby uniknąć lockdownu gospodarki. Absolutnie rozumiemy ograniczenia dotyczące nas, osób fizycznych, ale musimy bronić gospodarki choćby po to, by rząd nie musiał wydawać kolejnych setek milionów złotych, których już nie ma, na pomoc dla ofiar takiego lockdownu – wyjaśnił Witucki.