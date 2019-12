Okęcie. Protest kontrolerów lotów, blokują wieżę. Miało dojść do szarpaniny

Prawnik Związku Zawodowego Kontrolerów Lotnika Warszawa Piotr Wujec w rozmowie z TVN Warszawa wskazał, że spór zbiorowy istnieje od środy. Protestujący jednak do tej pory nie zdecydowali się na nagłośnienie sprawy.

Według informacji podanych przez Wujca, kontrolerzy 27 listopada przedstawili swoje żądania prezesowi PAŻP. Liczyli na dyskusję o problemie – jednak do niej nigdy nie doszło. Dlatego też o konflikcie zostali poinformowani premier Mateusz Morawiecki oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Związkowcy donoszą, że w poniedziałek miało dojść do próby zwolnienia Marcina Jaracza, szefa związku. Natomiast w samej wieży kontroli lotów miało dojść do szarpaniny.

– Lękamy się o dwie rzeczy. Pierwsza to bezpieczeństwo, na które wpływa stres kontrolerów ruchu lotniczego i złe zarządzanie przez pana kierownika - powiedział Wujec. Drugą z kolei jest zmiana w organizacji dyżurów kontrolerów. Protestujący podkreślają, że nie chodzi im pieniądze.

PAŻP poinformowała, że kiedy tylko dotarły do niej listy z żądaniami związkowców, "pracodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami natychmiast zgłosił spór do Państwowej Inspekcji Pracy oraz zaprosił tę organizację związkową do rozmów na dzień 9 grudnia 2019 roku".