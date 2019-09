Płaca minimalna w górę. Wiceminister finansów: "Nie ma żadnej przeszkody"

– Mamy dzisiaj rewolucję, jeżeli chodzi o rynek pracy, która trwa od kilku lat. Można zobaczyć przejście z rynku pracodawcy na rynek pracownika – tłumaczył Skiba. Polityk ocenił, że właściciele firm muszą dziś walczyć o zatrudnionych, a nie na odwrót. A to stwarza dobre warunki do podniesienia płacy minimalnej.

Rząd przyjął projekt, który zakłada, że pensja minimalna w 2020 roku wzrośnie do 2600 złotych. Oznacza to wzrost stawki godzinowej do wysokości 17 złotych. W projekcie budżetu na 2020 rok rząd również założył zniesienie limitu 30-krotności składek ZUS. Oszacowano, żę z tego tytułu do budżetu wpłynie 5,1 mld złotych.