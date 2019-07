PLL LOT szuka prezesa. Nieco ponad tydzień, by się zgłosić

Polskie Linie Lotnicze LOT wszczęły postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki - czytamy w komunikacie biura prasowego LOT-u . Wymagania? M.in.: wyższe wykształcenie, minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym, a do tego co najmniej 2 lata doświadczenia w branży lotniczej.

Pierwszy etap rekrutacji nowego prezesa zakończy się 24 lipca. "Zgłoszenia kandydatów należy dostarczyć do Spółki osobiście lub za pośrednictwem poczty (...) w zamkniętych kopertach, do dnia 24 lipca 2019 roku do godz. 16:00" - czytamy. Jak dodano, w tym samym terminie i miejscu kandydaci mogą odebrać pakiety dokumentów z informacjami o spółce, po uprzednim podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności.