Podatek od sieci handlowych oznacza wzrost cen. "Uderzy w budżet polskich rodzin"

"Przez lata polscy konsumenci mieli dostęp do tysięcy produktów o najwyższej jakości po przystępnych cenach. Podatek spowoduje wzrost cen, gdyż pracując na bardzo niskich marżach, firmy handlowe nie udźwigną tej daniny" - czytamy w stanowisku POHiD, przesłanym do naszej redakcji.

POHiD dodaje również, że nowa danina spowoduje jeszcze głębszą konsolidację rynku, a przez to eliminację najsłabszych firm, które już borykają się z problemami po wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę .

Jak wynika z projektu ustawy, którą analizuje Rada Ministrów, nowa danina miałaby zacząć obowiązywać w zasadzie już od 1 września 2019 roku. Od tego momentu największe sieci w kraju zaczną składać do urzędów odpowiednie deklaracje. Później zaczną płacić.

Nowy podatek od września 2019 roku. Sieci handlowe muszą sięgnąć do kieszeni

Ministerstwo Finansów od razu zakomunikowało gotowość, by podatek działał od przyszłego roku. Prace jednak przyspieszyły.

Podatek handlowy zostaje, KE była w błędzie. Ekspert: Trzeba to dogłębnie przemyśleć

Wynika to wprost z projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. We wtorek tematem miała zajmować się Rada Ministrów. W ciągu dnia punkt dotyczący podatku wypadł z obrad. Nie oznacza to jednak, że pomysłu nie ma i nie wróci na tapet w ciągu najbliższych dni.