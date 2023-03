Pojazdy pasażerskie napędzane wodorem w Polsce? "Perspektywa do 2025 r."

1974 34 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Tylko gdzie te pojazdy "zatankują"? Toyota Mirai produkowana od 2014 r (to już prawie 10 lat) i sprzedawana w Japonii, USA, Europie zachodniej ma gdzie tankować i używaną (2015 r.)można kupić za 36.000 Euro w Niemczech. My znów wyważamy otwarte drzwi, ale cóż, to następny "wielki sukces" Orlenu ...