Polacy boją się drugiej fali pandemii. Blisko 60 proc. uważa, że pogorszy się ich sytuacja finansowa

Obawy konsumentów niekorzystnie wpływają na gospodarkę. W takiej sytuacji spada konsumpcja, pojawiają się oszczędności przezornościowe. To sprawia, że wychodzenie z recesji może potrwać dłużej.

Respondenci zostali też zapytani o to, czy obawiają się, że wraz z nadejściem drugiej fali pandemii utracą pracę. 58 proc. z nich wybrało odpowiedzi przeczące, a 26,8 proc. – twierdzące. Z kolei 15,2 proc. badanych nie ma zdania w tym temacie. Do pandemii nie byliśmy przygotowani, co podkreśla Anna Szymańska, wiceprezes DGA S.A.