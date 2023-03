Pracujesz zdalnie? To nie licz na refundację okularów od pracodawców. Rząd będzie poprawiać prawo

Pracodawca nie zapłaci za okulary pracującym zdalnie

MRiPS w swojej opinii przyznaje, że nie są to pojęcia tożsame. A to oznacza, że po 7 kwietnia pracodawca nie będzie miał obowiązku zapewniania przewidzianego w tym rozporządzeniu: wyposażenia, mebli czy monitora do pracy w domu. Jak zauważa "DGP", to zaskoczenie dla pracodawców, którzy już szykowali się do zapewnienia niezbędnego sprzętu pracującym zdalnie.