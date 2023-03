Nie skorzystasz z okazjonalnej pracy zdalnej na Seszelach. Chyba że zgodzi się na to szef

W firmach ruszyły przygotowania do przystosowania trybu pracy do zmian w Kodeksie pracy, które wprowadziły m.in. pracę zdalną okazjonalną. Pojawiły się wątpliwości co do faktu, skąd pracownik mógłby jej udzielać. Prawnicy nie mają wątpliwości, że trzeba to ustalić w porozumieniu z pracodawcą.