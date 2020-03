Prawnik o tarczy antykryzysowej: "Mechanizmy są zbyt skomplikowane, a ich wdrożenie wyniesie biurokrację na wyżyny"

- Poza licznymi wymogami formalnymi, ich zakres w większości przypadków ulg dla pracodawców ma dotyczyć sytuacji "w następstwie wystąpienia COVID-19", czyli pojawienia się choroby spowodowanej zarażeniem wirusem Sars-CoV-19. Ustawa z 7 marca br. zawiera co prawda definicję "przeciwdziałania COVID" - rozumianego jako wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby, ale nowelizacja odchodzi od tej definicji, używając określenia znacznie węższego. Powoduje to fundamentalne wątpliwości co do zakresu zastosowania nowych rozwiązań – wyjaśnia ekspert prawa pracy.

Zastanawia się, czy takie podejście do sprawy do błąd techniczny w trakcie pracy nad projektem czy jednak celowe ograniczenie zakresu stosowania uchwalanych przepisów do wyjątkowych, rzadkich sytuacji ograniczonych do garstki przedsiębiorców. Przez to ograniczenie z przepisów skorzystają przedsiębiorcy dotknięci nie tylko negatywną sytuacją gospodarczą związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-CoV-19 ‚ lecz "następstwem wystąpienia COVID-19", czyli dotknięci samą chorobą. A to bardzo niezrozumiałe zawężenie kręgu uprawnionych do pomocy.