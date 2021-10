Prezes NBP: inflacja dobije do 6 procent. Przekonuje, że nie ma spirali cenowo-płacowej

Kowalski 26 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Glapa do dymisji!Ty chyba niewiesz jakie są ceny w porównaniu z zeszłym rokiem a nawet latami.W budowlance stal z 2500zl/tona w zeszly ch latach a teraz 500zl brutto.Drewno z 750/m3 teraz 1800/m3.Styrodur,plyty Osb tak samo.Za granicą wszędzie się ustabilizowali cenowo i ceny powróciły do "normalnych" z końcem czerwca a u nas dalej do góry albo stanęły w miejscu.Nic nie zjechaly w dol tylko pozostały na poziomie plus 100-150 procent. W branży ogrodniczej,warzywnej, spożywczej wszystko poszło o 20% a nawozy nawet 50-100%więcej. Ożywienie gospodarcze było też 2007roku i wiemy jak się skonczylo.Albo ceny zjada w dół co jest niemożliwe przy tej polityce albo czeka nas powtórka. Także te Twoje niespodzianki ze wzrostem 0.4 wstydzilbys się. Złotousty Glapiński do dymisji. To co Ty gadasz za każdym razem z inflacją ,powinieneś się cofnąć do podstaw ekonomii Baranie jeden.