Rekruterzy też kłamią na rozmowach o pracę. I to częściej, niż się wydaje

W trakcie rozmowy rekrutacyjnej naobiecywano ci gruszek na wierzbie. Kiedy jednak zaczynasz pracę, okazuje się, że rzeczywistość nijak nie przystaje do zapowiedzi. To częstszy problem, niż może się wydawać. Nie tylko kandydaci zmyślają; rekruterzy też uciekają się do kłamstwa, by przyciągnąć chętnych.