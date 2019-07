Resort inwestycji. Waldemar Buda i Grzegorz Puda z nowymi zadaniami

Nowi ludzie, nowe zadania – zmiany w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Wiceszef resortu Waldemar Buda został pełnomocnikiem rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Z kolei powołany w połowie lipca wiceminister Grzegorz Puda objął funkcję pełnomocnika rządu do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku w Katowicach. Będzie też nadzorował wykorzystanie funduszy unijnych na największe inwestycje infrastrukturalne.

- Obaj panowie zajmą się tematami trudnymi, ale szlaki mają już przetarte. Minister Buda będzie miał zadanie rozkręcenia PPP w Polsce. To jeden ze sposobów finansowania inwestycji, na który będziemy stawiać w najbliższych latach - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany przez ministerstwo. Jak dodał, PPP wymaga współpracy wielu resortów i żeby działało, potrzebuje osób, którzy umieją budować mosty pomiędzy ludźmi. - Minister Buda jest tutaj najlepszym kandydatem. Ten rząd obala silosowe podziały i tak będzie też działał pełnomocnik rządu do spraw PPP, który skoordynuje działania rządu w tym obszarze - podkreślił Kwieciński.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało już nowelizację ustawy o PPP oraz politykę państwa w zakresie partnerstwa. Działania resortu mają doprowadzić do tego, że do końca 2020 r.zostanie m.in. zawartych 100 nowych umów partnerstwa publiczno-prywatnego, wartość inwestycji realizowanych w tej formule wyniesie co najmniej 5 proc. nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym.