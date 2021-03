Rok pandemii. Co dalej z bezrobociem?

Jak na kryzys wywołany koronawirusem, w Polsce bezrobocie jest na niskim poziomie. Uda się to utrzymać? - Zakładam, że to bezrobocie lekko wzrośnie. Ważne, to przyjęcie jednej, spójnej strategii, bo słyszymy o planie odbudowy, o polityce przemysłowej, o nowym dealu. Dobrze byłoby używać jednej nazwy, jednego projektu - powiedział w "Debacie WP" Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. - Trudno jest krytykować resort rozwoju, bo jest on rzeczywiście czymś pomiędzy piorunochronem, ścianą płaczu i ambasadą przedsiębiorców. Nie ma jednak jednego miejsca, w którym wszystkie elementy spinałyby się w regularnej, poważnej dyskusji. Istnieje ryzyko, bo miliardy złotych zależą od decyzji Brukseli, między innymi od tego, czy te projekty były odpowiednio omówione. Moim zdaniem nie są - dodał.