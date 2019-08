Ryanair. Piloci zdradzili daty strajku, szykują się utrudnienia

Jak podaje PAP, za przeprowadzeniem strajku opowiedziało się 80 proc. pilotów przy 72-procentowej frekwencji. Strajk ma się zacząć 22 sierpnia tuż po północy i potrwać do 23 sierpnia do godz. 23:59 (czwartek-piątek). Kolejna akcja strajkowa miałaby zostać przeprowadzona od północy 2 września, do 4 września do godz. 23:59 czasu lokalnego (poniedziałek-środa).