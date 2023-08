Rząd podał kwoty. Oto jak wzrosną pensje milionów Polaków

W 2024 roku planowane są dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia najniższa pensja ma zostać podniesiona do kwoty 4242 zł, a od lipca do poziomu 4300 zł brutto. Informację o pracy nad projektem rozporządzenia w tej sprawie opublikowano we wtorek w wykazie prac legislacyjnych rządu.