Rząd rozpada się przez Polski Ład. Szef PFR: Jestem zdziwiony

Trzęsienie w Zjednoczonej Prawicy po zdymisjonowaniu Jarosława Gowina. Polski Ład kością niezgody. - Jeżeli chodzi o sam Polski Ład i dyskusję dotyczącą zmian podatkowych, to jestem zaskoczony, że budzi to aż tak duży spór. O ile mi wiadomo, te kwestie były wcześniej uzgadniane. Wszyscy wiemy, że klin podatkowy wymaga pewnych korekt, one zostały zaproponowane - powiedział w programie "Money. To się liczy" Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Był też pytany o to, czy Polacy zyskają, czy stracą na Polskim Ładzie. - Zdecydowanie zyskają, jest to obniżka podatków o 8 miliardów złotych. Jeżeli popatrzymy przez liczby podatników, to około 60 procent zyska, płacąc niższe podatki, dla około 20 procent te zmiany będą neutralne, a dla około 10 procent podatników, zarabiających powyżej 12 tysięcy złotych brutto, rzeczywiście zapłaci wyższe podatki - odpowiedział.