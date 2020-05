Sasin: "Nie ma rekomendacji w sprawie otwarcia restauracji i zakładów fryzjerskich"

- Otwarcie ogródków restauracyjnych? Takiej decyzji nie ma – odpowiedział wicepremier Jacek Sasin na pytanie dziennikarza RMF FM o to, kiedy otwarte zostaną restauracje i czy prawdą są informacje mówiące o tym, że obsługa będzie się odbywała wyłącznie w ogródkach.

– Otworzymy, kiedy będą warunki i kiedy będzie rekomendacja ministra zdrowia. W trudnych czasach musimy kogoś słuchać. On nas przeprowadził przez najtrudniejszy okres. Podchodzi racjonalnie do tego, co się dzieje. Na tyle szybko zareagował, ze przebieg epidemii jest łagodniejszy niż w wielu innych krajach – powiedział.