Sezon na lody. Obrót przebił 3 mld zł. "Dobry lód to co najmniej 5 zł"

- Na całym świecie, niestety, mamy do czynienia z ociepleniem klimatu. Jednak to rodzi pozytywny efekt dla producentów lodów, ten sektor rośnie od wielu lat. Zeszły rok był bardzo trudny, ze względu na pandemiczne ograniczenia. W tym roku, ponieważ lato jest całkiem normalne, kategoria lodowa rośnie. Przebiła 3 miliardy złotych obrotu, a jeszcze trzy lata temu było to 2,2 miliarda. Więc jest to wzrost o 10 proc. rocznie - powiedział w programie "Money. To się liczy" Maciej Herman, dyrektor zarządzający Lotte Wedel. - Smakowo, przynajmniej w naszym przypadku, najbardziej popularne lody to słony karmel czy owoce egzotyczne, na przykład mango. Jako Polacy lubimy eksperymentować, lubimy nowe smaki. W tym roku te dwa smaki sprzedają się zdecydowanie najlepiej - dodał. Był też pytany o ceny. - Dobry lód ma wiele wymiarów, po pierwsze to jest smak, a po drugie - skład. Sam smak można uzyskać stosunkowo tanio, jeśli jednak ktoś chce mieć nie tylko smaczny, ale i...