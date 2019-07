Spar Polska pozostanie Sparem. Sąd zmienia zdanie

Jeden sąd zakazał, a drugi ten zakaz cofnął. Chodzi o możliwość korzystania z nazwy i loga Spar przez polskiego licencjobiorcę: - Spar International uzyskując to zabezpieczenie celowo wprowadził sąd w błąd, zatajając, iż inne sądy już wcześniej wydały korzystne dla Spar Polska orzeczenia i że przed sądem holenderskim toczy się proces z powództwa Spar Polska – napisano w oświadczeniu, które cytuje portal wiadomoscihandlowe.pl

O co chodzi w tym sporze? O rzekome "wrogie przejęcie". Aby zrozumieć sedno sprawy, trzeba się przyjrzeć strukturze właścicielskiej. Firmą, która ma prawo do korzystania z logotypu Spar w Polsce jest spółka Bać-Pol, która znajduje się w postępowaniu sanacyjnym.

To Spar Polska udziela licencji mniejszym franczyzobiorcom. I właśnie o mniejszych franczyzobiorców rozbija się cała sprawa – Spar Group z RPA miała rozpowszechniać wśród nich nieprawdziwe informacje o polskiej spółce oraz nakłaniać do zrywania umów ze Spar Polska, by zastępować je umowami z inną firmą w zamian za pomoc prawną i finansową.