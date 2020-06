Stacje paliw w dobie koronawirusa. Wyjdą na prostą pod koniec roku

Wiele firm z branży paliwowej jeszcze przez wiele miesięcy będzie odrabiało straty i próbowało wyjść na prostą. Jeśli jesienią nie będzie nawrotu koronawirusa, to na przełomie roku powinniśmy wracać do normalnych sprzedaży, czyli do poziomu sprzed pandemii - powiedział serwisowi wiadomoscihandlowe.pl Filip Puchalski, dyrektor ds. operacyjnych sieci stacji paliw Moya oraz członek zarządu spółki Anwim.