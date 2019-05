Trasa S17. Rusza budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Podano datę końca

Rozpoczęły się prace przy budowie obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17. Wartość robót budowlanych to ok. 193,5 mln zł, a całkowity koszt inwestycji, uwzględniający wykup gruntów, prace projektowe, archeologiczne oraz nadzór nad realizacją, to blisko 292 mln zł - podaje Ministerstwo Infrastruktury.