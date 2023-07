Tusk nie odpuszcza. W nowym spocie o "milionie Kaczyńskiego"

Donald Tusk nie odpuszcza i we wtorek publikuje kolejne nagranie, w którym znów krytykuje politykę migracyjną rządu PiS. - W przyszłym roku chcą rozpatrzeć co najmniej 400 tys. wniosków wizowych, głównie z państw Azji i Afryki. A jeśli damy im całą kadencję, to tych wniosków rozpatrzą grubo ponad milion. To będzie taki prawdziwy milion Kaczyńskiego - przekonuje Tusk.