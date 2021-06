W kwartał zniknęło 70 tys. miejsc pracy. Wiadomo jaki udział miał w tym COVID

"Należy jednak zauważyć, że skala likwidacji związana z rozprzestrzenianiem się COVID-19 odnosiła się do niemal 24 proc. zlikwidowanych miejsc pracy w ogóle" - podkreślają urzędnicy.

Likwidacja miejsc pracy miała miejsce we wszystkich klasach wielkości firm. Mniejszy niż średnio udział miejsc pracy zlikwidowanych w związku z sytuacją epidemiczną był w jednostkach, w których pracowało do 9 osób. U większych pracodawców skala była wyraźnie większa.

Likwidacja miejsc pracy w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 miała miejsce głównie w prywatnych firmach. Mniej dotknęło to państwowe spółki.

Co z pracą zdalną?

W porównaniu z marcem 2020 udział pracy zdalnej zwiększył się o 3,2 pkt proc. Co ciekawe, częściej z tej formy korzystały firmy i instytucje publiczne niż prywatne.

"W skali całej gospodarki wykorzystanie pracy zdalnej w celu ograniczenia zagrożenia epidemicznego pozostało największe w jednostkach zatrudniających powyżej 49 osób. Udział pracujących zdalnie w jednostkach tej wielkości wyniósł 16,6 proc., było to o 6,5 pkt. proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2020. W jednostkach zatrudniających do 9 osób pracę zdalną świadczyło 7,1 proc. pracujących, natomiast w jednostkach od 10 do 49 osób 13,6 proc." - wynika z raportu GUS.