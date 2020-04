Wicepremier Jacek Sasin o odmrażaniu gospodarki i przesunięciu wyborów

Wicepremier Sasin powiedział, że kolejna zasada, której możemy się spodziewać, to zmiana limitu w sklepach. - Będzie tym razem uzależniony od powierzchni. To samo może dotyczyć kościołów. Nie mogę potwierdzić 9 mkw. na osobę, raczej mówiliśmy o 15 mkw. - podkreślił.

- Musimy zobaczyć, czy to nie wywoła perturbacji zdrowotnych, wtedy kolejne poluzowania. Najszybciej od kolejnego tygodnia po pierwszym odmrożeniu - dodał Sasin. Podkreślił też, że szkoły nadal pozostaną zamknięte. - To jest za bardzo ryzykowne, bo to są duże skupiska osób - dodał.

Pytany o to, czy kibice wrócą na stadiony, a liga piłkarska wróci do rozgrywek odparł, że jeśli rozgrywki się odbędą to na pewno bez kibiców. - Wczoraj premier Morawiecki rozmawiał z minister sportu. Stadiony na razie będą nadal zamknięte. Imprezy masowe, w tym też sportowe, ale i koncerty jeszcze bardzo długo nie, to najpewniej będzie ostatnie obostrzenie, które będzie zdejmowane – podkreślił wicepremier.