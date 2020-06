Wielka Brytania w historycznym dołku. Tak źle nie było od 1963 r.

Wspomniana kwota jest aż dziewięć razy wyższa od tej, która Londyn pożyczył w maju ubiegłego roku. Jest to tez największa kwota od 1993 r., kiedy w ogóle ONS zaczął prowadzić statystyki pokazujące sytuacje w poszczególnych miesiącach.

Jak zauważa Polska Agencja Prasowa, w kwietniu i maju Wielka Brytania zaciągnęła długi na kwotę 103,7 mld funtów. To o 87 mld więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.

Tak gigantyczne pożyczki sprawiły, że ostatecznie dług publiczny kraju wzrósł do 1,95 biliona funtów. To aż 100,9 proc. PKB Wielkiej Brytanii. Jest on o ponad 20 punktów procentowych wyższe od tego z maja zeszłego roku.