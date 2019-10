Wojna handlowa USA-Chiny. Wiceprezydent Mike Pence: "Nie chcemy odłączyć się od Chin"

– Jesteśmy z wami, inspirujecie nas. Wzywamy was do pozostania na drodze pokojowych protestów – apelował.

Pence wskazał też przyczyny, które doprowadziły do konfliktu na linii USA-Chiny. Za niezgodne z amerykańską racją stanu uznał m.in. tworzenie baz wojskowych na Morzu Południowochińskim, a także aktywność gospodarczą ChRL na Sri Lance, w Kambodży i w Grecji. Polityk ostrzegł również przed Inicjatywą Pasa i Szlaku (tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku) oraz działaniami Państwa Środka na wybrzeżu Atlantyku.

Oberwało się również firmie Nike za wycofanie koszulek koszykarskiego zespołu Houston Rockets z chińskiego rynku. To pokłosie Tweeta prezesa tego klubu Daryla Moreya – który wspierał protestujących w Hongkongu. W ocenie wiceprezydenta amerykańskie firmy powinny promować wartości tego kraju – także poza jego granicami.

Pomimo potoku gorzkich słów, Pence zdobył się też na pochwałę. Jego podziw wzbudził rozwój gospodarczy Chin, który dokonał się w ostatnich latach. Podkreślił jednak przy tym, że chociaż USA nie zamierza go powstrzymywać, to jednak dokonał się on głównie dzięki inwestycjom amerykańskim.