Wypłaty dla rolników poszkodowanych przez suszę. 0,5 mld zł na początek

- Te pół miliarda, to na początek, żeby ruszyć z wypłatami dla najbardziej poszkodowanych rolników, którzy z gotowymi protokołami strat, będą się zgłaszać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - mówił na antenie radiowej Trójki Jan Krzysztof Ardanowski.

Szef resortu rolnictwa wskazał, że półtora tygodnia temu wystąpił do Komisji Europejskiej o uruchomienie dla Polski specjalnej pomocy klęskowej. Zaznaczył, że w złożonym wniosku straty w ponad 1250 gminach szacowano na ok. 250 mln euro, czyli ok. 1 mld zł.