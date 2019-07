Wzrost pensji niższy od oczekiwań. Rozczarowanie

Życie zweryfikowało optymizm analityków. Podwyżki pensji rozczarowały - jak wynika z danych GUS, w czerwcu wzrosły o 5,3 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2018 r. A eksperci przewidywali, że będzie to ok. 7 proc. W rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" analitycy tłumaczą ten stan rzeczy.

Zdaniem głównego ekonomisty Banku Millenium Grzegorza Maliszewskiego, tak słaby wynik to efekt krótszego miesiąca - tegoroczny czerwiec miał dwa dni robocze mniej niż zeszłoroczny, co przełożyło się na niższe pensje osób pracujących w nadgodzinach. Jak dodaje, wpływ na to mogło też mieć przesunięcie w niektórych branżach części premii na lipiec. Maliszewski przewiduje, że w kolejnych miesiącach wzrost wynagrodzeń przyspieszy do przewidywanych ok. 7 proc.