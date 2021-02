Wzrost zakażeń. Hotele i stoki zostaną ponownie zamknięte? "Nie tu jest problem"

Lutek 1 godz. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

"Drastyczny wzrost zakażeń koronawirusem tuż po poluzowaniu obostrzeń. Wzrasta liczba zakażonych koronawirusem w Polsce, dzieje się to na kilka dni po poluzowaniu obostrzeń." I tu jest właśnie problem! Nie można tego łączyć! Najczęściej od zakażenia do pierwszych objawów mija 5-8 dni. Plus kilka dni, aż chory zgłosi się do lekarza. Plus wymaz i co najmniej 2 dni czekania na wynik. Podsumowując mamy co najmniej 15dni zanim to wyjdzie w wynikach. Ci co się potencjalnie zarazili na "krupówkach" nawet nie mają jeszcze objawów. Przyczyn trzeba szukać w decyzjach sprzed 4 Lutego. Te osoby zarażały się miedzy 28 Stycznia, a 5 Lutym. Co wtedy odmrozili?