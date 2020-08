Zamek w Stobnicy. Jest postępowanie administracyjne ws. nieważności pozwolenia na budowę

- Pełna dokumentacja dotycząca decyzji starosty obornickiego wpłynęła do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 13 sierpnia, co pozwoliło na przystąpienie do merytorycznej oceny sprawy i zawiadomienie stron o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego. Jego zakończenie planowane jest na 14 września - informuje Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jego wypowiedź cytuje poznańska TVP.