Zamrozili pensje na starcie epidemii. Teraz zwrócą pracownikom pieniądze

Jak informuje portal wirtualnemedia.pl, pracownicy Group One musieli od kwietnia do września 2020 roku zadowolić się pensjami niższymi o 15 proc.

Takie rozwiązanie rząd umożliwił pracodawcom w jednej z pierwszych tarcz antykryzysowych. Wiele firm decydowało się jednak obniżyć pensje samodzielnie, niekoniecznie korzystając z pomocy państwa. Na taki ruch zdecydowała się również Group One.

Zobacz także: Wiek emerytalny. Będziemy pracować do 70tki? "Trzeba o tym rozmawiać"

Od października stopniowo pensje były podnoszone do stanu sprzed pandemii, ale wciąż nie było wiadomo, co z kwotami utraconymi wiosną i latem 2020 roku.

Teraz okazuje się, że wszyscy pracownicy zamrożone w ubiegłym roku pieniądze dostaną na przełomie czerwca i lipca. Łatwo wyliczyć, że będzie to "dodatek" rzędu 90 proc. wynagrodzenia.

- Od samego początku traktowaliśmy to jako zamrożenie, a nie obcięcie wynagrodzeń. Prezentując strategię działania naszym pracownikom w czasie pandemii, określiliśmy bardzo jasne warunki biznesowe, których realizacja w pierwszej kolejności pozwoli przywrócić pełną wysokość wynagrodzenia, a w kolejnym kroku zwrócić wartość zamrożonych pensji - mówi "Wirtualnym Mediom" Marek Żołędziowski, prezes Group One.

Do Group One należą m.in. takie marki jak Value Media, Change Serviceplan i Gong, SalesTube czy Labcon. W sumie w całej grupie pracuje około 350 osób.