Będą kolejne projekty ustaw dotyczące energetyki? Rzecznik jednoznacznie

Piotr Müller był pytany o to, czy "ma żal" do Andrzeja Dudy o to, że zdecydował się wysłać ustawę o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik w odpowiedzi stwierdził, że "polityka to nie jest kwestia żalu", lecz raczej "podzielenia kompetencji między organy rządowe i odnajdywania się w rzeczywistości".