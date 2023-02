Ustawa wiatrakowa. Sejm zdecydował o przyszłości energetyki wiatrowej

Za przyjęciem ustawy było 214 posłów, przeciwko opowiedziało się 27 deputowanych, a 209 – wstrzymało się od głosu. To oznacza, że ustawa trafi teraz do Senatu , który będzie mieć 30 dni na ustosunkowanie się do niej.

Nie było też zaskoczenia co do głosowania na sali plenarnej. Posłowie odrzucili poprawki zgłoszone przez opozycję. Większości nie znalazła również propozycja Solidarnej Polski, która dążyła do zwiększenia odległości między budynkami a wiatrakami do 1000 m.