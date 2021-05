Deweloperzy zdumieni Polskim Ładem. PiS strzela sobie w stopę?

Polski Ład ma wprowadzić gwarantowany wkład własny, przysługiwać ma rodzinom, a te mogą dostać nawet do 100 tys. zł. Deweloperzy są zdumieni, że program znowu pomija singli. - Program gwarantowania wkładu własnego spowodowałby, że większa liczba młodych ludzi byłaby w stanie wejść na rynek mieszkaniowy. Byłem zdziwiony wypowiedzią pana ministra, bo w oficjalnych dokumentach nie wyczytaliśmy nigdzie, żeby ten wkład własny był ograniczony tylko do rodzin - powiedział w programie "Money. To się liczy" Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. - Nie wiem, czy rząd rzeczywiście rozważa ograniczenie tego programu tylko dla rodzin, czy będzie dostępny także dla singli. Byłoby to sensowne, bo socjologowie wskazują, że nabycie mieszkania w bezpiecznej opcji powoduje, że chcemy zakładać rodzinę. Oczywiście największą grupą kupującą są młode rodziny, natomiast jeśli polityka rządu nastawiona jest na to, by zatrzymać młodych w Polsce, to...

rozwiń