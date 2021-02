Finansowanie kościoła. Koniec pieniędzy od państwa? " To, co robi ks. Rydzyk to jawny skandal"

- Tu można zaproponować wiele rozwiązań. Prawie wszystkie mają cechę wspólną. Są tak profilowane, aby nie były korupcjogenne. Nie stwarzały sytuacji dla kościoła i państwa do ubijania interesów. Finanse to też historia, jak kościół zatrudnia ludzi. Wciąż wielu organistów jest na śmieciówkach, gosposiom płaci się pod stołem. Zastanawiamy się też, czym jest podatek na kościół? Jak uregulować to, aby osoba wierząca nie była podwójnie opodatkowana? Jest tu multum zagadnień. Krok po kroku szukamy rozwiązań. Ale to, co robi ks. Rydzyk to jawny skandal. To korupcja w biały dzień – mówił w programie "Newsroom" o. Paweł Gużyński.