Inflacja bije rekordy. Wina RPP i Glapińskiego? Kuczyński: Ekonomia to sztuka. Artystów poznaje się po latach

Inflacja pobije kolejne rekordy? Złoty nadal będzie spadał? - To, co się stało ze złotym, to już się stało i mam nadzieję, że już więcej się nie stanie. Nie potępiam w czambuł polityki Rady Polityki Pieniężnej. Jestem daleki od olbrzymiej większości moich kolegów, którzy jeżdżą po RPP i prezesie Glapińskim jak wiadomo po czym. Jednak niewątpliwie RPP i jej prezes popełniał olbrzymie błędy, zarówno w warstwie komunikacyjnej, jak i to, że Rada mówiła, że chciała mieć słabszego złotego - powiedział w "Money. To się liczy" Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych, DI Xelion. - Na szczęście to znikło, dlatego myślę, że to, co widzieliśmy na złotym, to już te kursy wyżej nie powinny pójść - dodał.