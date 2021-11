Inflacja szaleje, złoty spada, kredyty drożeją. Glapiński do wymiany?

Polityka pieniężna Adama Glapińskiego powinna zostać zmieniona? Co dalej z polską gospodarką? - Posłużę się cytatem jednego z szefów Rezerwy Federalnej: "moim celem nie jest, żeby krzywa stóp procentowych wyglądała ładnie, ale by krzywa inflacji wyglądała lepiej". Bank centralny, patrząc na obecną sytuację, nakładające się kryzysy, geopolitykę, która wpływa na kursy walutowe całego naszego regionu, a kurs złotego nie jest w oderwaniu od tego, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy. To też ma wpływ na wycenę naszego kursu i kursy innych walut regionu. Z tego, co zapowiedział szef NBP, najprawdopodobniej będziemy widzieli podwyżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach, jeżeli inflacja nie wyhamuje - powiedział w "Money. To się liczy" Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. - Jeżeli bierzemy kredyt w tym momencie, spodziewajmy się, że te stopy procentowe wzrosną w niedalekiej przyszłości, bo sytuacja, z którą mamy do czynienia, jest...