Jedna stawka płacy minimalnej w całej UE. "Do kompromisu ciągle daleko"

A czy za swoje fanaberie zapłacą ? Nie . Zapłaci pracodawca. Co to za idiotyzm płaca minimalna? To już było. Czy się stoi, czy........... Płacić należy za wykonaną pracę i tylko za to. Jak pis dzielcy uważają , że pracownik ma za mało to niech mu dokładają ze swoich a nie obciążają pracodawcy. Ale przecież każde zwiększenie minimalnej to większy haracz dla fiskusa i punkty wyborcze od ciemnego ludu . Chyba idą wybory ?