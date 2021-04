Najniższa krajowa 3300 zł w 2022 roku? Ekspertka: To zabójcze dla wielu firm

Minimalne wynagrodzenie w Polsce to 2800 zł, już trwają rozmowy, ile powinna wynosić w 2022 roku. Wzrost do 3300 zł jest realny? - Są to debaty, trudno powiedzieć jaka będzie przyszłość i co przyniesie. Prognozy dotyczące PKB są dość optymistyczne, a od tego zależy poziom wynagrodzeń w kraju. Natomiast podwyżka o tak dużą kwotę może być zabójcza dla wielu firm - powiedziała w programie "Money. To się liczy" Magdalena Sieczka, kierownik ds. wynagrodzeń i benefitów Sedlak & Sedlak. A co z podwyżkami w tym roku? - Jeśli chodzi o wysokie podwyżki to one z reguły łączą się z awansem, wspaniałymi wynikami. Dając podwyżki w 2021 roku warto patrzeć bardziej dokładnie, żeby pilnować komu i w jakiej wysokości przyznajemy podwyżki. Skończył się czas dawania podwyżek wszystkim i po równo - dodała.