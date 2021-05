Opłata reprograficzna zamiast umowy o pracę. Artyści: "temat zastępczy"

Artyści domagają się pieniędzy z opłat nakładanych na sprzęt elektroniczny. Dlaczego branża artystyczna nie zatrudnia na umowy o pracę, by artyści mieli opłacane składki? - To wszystko są ważne kwestie, ale kolejny raz próbujemy rozmawiać o tematach zastępczych. To są bardzo różne dyskusje, nie można wrzucać do jednego worka bardzo różnych działalności twórczych, każda branża ma inną specyfikę. Nie wyobrażam sobie produkcji filmowej, w której aktorzy mają umowy u pracę - powiedział w programie "Money. To się liczy" Dominik Skoczek, dyrektor Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych. - Dyskusję trzeba prowadzić, tam, gdzie jest możliwa poprawa, to o to walczmy. Natomiast ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego wprowadza systemowe rozwiązanie dla wszystkich artystów wszelkich branż, z naciskiem na wsparcie dla osób, które pracują w takich zawodach, gdzie to wsparcie jest najbardziej wymagane - dodał.